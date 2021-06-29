الإدارة العامة للتنمية المرأة بالمهرة تكرم مديرات الإدارات في المديريات والأسر المنتجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد وكيل محافظة المهرة المساعد الأستاذ حسين المسعدي على أهمية دور المرأة في المجتمع من جميع النواحي في تكريس كافة جهدها في متابعة أطفالها خصوصاً مع إنتشار المخدرات في أوساط المجتمع.



جاء ذلك خلال حضوره فعالية التكريم التي حضرتها الوكيلة المساعد للشؤون المرأة الاستاذة خديجة باكريت والتي نفذتها الإدارة العامة لتنمية المرأة في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة لمديرات الادارات في المديريات والأسر المنتجة في المحافظة التي شاركت في المهرجان الجماهيري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

من جانبها قدمت الوكيلة المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت شكرها للشرطة النسائية خلال تنظيمهن لفعاليات وانجاح اليوم العالمي للمرأة والقضاء على المتسولين في الشوارع والاسواق.

كما انها اشادت بدور إدارة تنمية المرأة بالمحافظة ومدراء ادارات تنمية المرأة في المديريات، مؤكدةً دعم السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وخاصتاً القطاع النسائي بالمحافظة وفق الامكانيات المتاحة لديهم.

وفي ختام الفعالية، أوضحت مديرة عام تنمية المرأة الاستاذة لبنى كلشات أن التكريم يأتي تقديراً لجهود مديرات الادارات في جميع المديريات المبذولة والمتمثلة في الأنشطة النسوية التي تتم بإشراف الادارة العامة بالمحافظة.