مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يكرم المحافظ "بن ياسر" بدرع شكر وتقدير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

كرم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث ، محافظ محافظة المهرۃ الأستاذ محمد علي ياسر، بدرع تكريمي نظير الجهود العظيمة التي يبذلها في سبيل النهوض بالمركز وتطويره·



جاء ذلك خلال لقائه بالمدير التنفيذي للمركز الدكتور سعيد سعد نجادان القميري للاطلاع على أنشطة المركز والنجاحات التي حققها علی المستويات الثلاثة المختلفة المحلية والاقليمية والدولية.

وخلال اللقاء أحال المحافظ بن ياسر، مشروع حصر مفردات اللغة المهرية إلی الأمين العام للمحلس المحلي للاطلاع عليه والرفع به لأعتماده·

وفي ختام اللقاء شكر المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث ، الأخ المحافظ علی اهتمامه ودعمه والجهود العظيمة والملموسة التي قدمها ويقدمها لمحافظة المهرۃ أرضاً وإنساناً·