متعاقدو وادي حضرموت يناصرون لجنة متعاقدي الساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدرت لجنة متعاقدي وادي حضرموت، بيانا مناصرا لمطالب وحقوق لجنة متعاقدي تربية ساحل حضرموت.. وفيما يلي ننشر نص البيان كنا ورد:



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

إننا في اللجنة العامة لمتعاقدي صندوق دعم التعليم بمحافظ حضرموت تابعنا مجريات الاجتماع الذي أقيم من قبل أخوتنا متعاقدي صندوق دعم التعليم بمحافظ حضرموت / الساحل والذي تمثل في عقد لقاء بالمتعاقدين مطلع الأسبوع الماضي ، حيث خرج المجتمعون بنقاط ومطالب مشروعة تطالب فيها السلطة ممثلة بالمحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتحقيق بعضا من أهم متطلبات المتعاقدين ومن أهمها صرف الرواتب في وقتها المحدد مماثلا لرواتب موظفي الدولة كذا رفع رواتب المتعاقدين التي أصبحت اليوم لا توفي حتى متطلبات الحياة الكريمة والبسيطة جدا ... الخ

ولذا فإنه ومن مبدأ انطلاقنا نحو تحقيق الأهداف التي تسعى إليها اللجنة العامة لمتعاقدي صندوق دعم التعليم بمحافظ حضرموت الوادي والصحراء وكذا لما آلت إليه الأوضاع وتردي قيمة العملة الوطنية وانهيار قيمتها أمام العملات الأخرى ، وكذا تعرقل متابعاتنا المستمرة مع الجهات ذات الاختصاص في السلطة المحلية بالمحافظة وعدم الإيفاء بوعودها والتي طالما أوعدت بتنفيذها ولكن دون جدوى فإننا في اللجنة العامة لمعلمي صندوق دعم التعليم بمحافظ حضرموت الوادي نؤكد في بياننا هذا على ما يلي :

1. التأييد الكامل لأخوتنا معلمو صندوق دعم التعليم بمحافظ حضرموت الساحل لكافة مطالبهم المرفوعة للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن / فرج سالمين البحسني والأستاذ / جمال سالم عبدون وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت ومطالبتهم بتحقيق كافة المطالب التي رفعت في البيان الختامي للقاء المتعاقدين بالساحل .

2. نؤكد على أحقية المتعاقدين بالمطالبة بحقوقهم التي يكفلها لهم قانون العمل المتبع في الدولة بالطرق السلمية الحضارية التي تعكس صورة حسنة وحضارية للمعلمين المتعاقدين أسوة بزملائهم المتعاقدين في بقية مكاتب الدوائر الحكومية بربط العقود وتحويلها عبر مكتب الخدمة المدنية وموافقا لشروطه بدءا من هذا العام الدراسي ونستنكر أي إجحاف أو استخدام لغة التهديد أو الفصل أو أي تعسف كون أن المطالبة كانت سلمية حضارية يكفلها القانون لكل مواطن حر يعيش على تراب هذا الوطن .

أدام الله حضرموت آمنة وحفظ الله أهلها وأبنائها

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللجنة العامة لمتعاقدي صندوق

دعم التعليم بمحافظ حضرموت

التاريخ 17/ذي القعدة/1442 هـ

الموافق 27 / يونـيـو/ 2021م