شكرا لبحثكم عن خبر الضالعي يستلم مكتب الشباب والرياضة بعدن رسمياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحديث نت / وعد امان

تمت صباح اليوم بمكتب الشباب والرياضة بالعاصمة عدن عملية استلام وتسليم بين كل من عرفات محمد علي الضالعي مدير عام مكتب الشباب والرياضة الجديد وسلفه نعمان شاهر المدير العام السابق في أجواء من الود والمسؤولية والروح الرياضية.

وقد حضر عملية الاستلام والتسليم محمد نصر شادلي وكيل اول محافظة عدن وخالد الخليفي وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، وقد تمت العملية بنظر الحاضرين جميعاً ووفقاً للنظم المتبعة.

يذكر أن المحافظ احمد حامد لملس كان قد اصدر قراراً مطلع هذا الأسبوع قضى بتكليف عرفات محمد علي قاسم لتولي مهام منصبه الجديد كمديراً عاماً لمكتب الشباب والرياضة بعدن.