محافظ المهرة يؤكد على ضرورة يقظة الأجهزة الأمنية بمديرية المسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، الاثنين، على ضرورة رفع الأجهزة الأمنية مستوى اليقظة والحس الأمني ومساندة وتعاون المجتمع لاستتباب الأمن ومكافحة وضبط الجريمة بمديرية المسيلة.



واستمع المحافظ بن ياسر، خلال لقائة بمدير أمن المديرية النقيب عبداللطيف حسان القميري، إلى شرح عن مجمل الصعوبات التي تواجه أجهزة أمن المديرية، وإجراءات تعزيز الجانب الأمني فيها.

وشدد المحافظ على أهمية تكاتف وتوحيد الجهود والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمجمتع بما يعزز جهود مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن السلطة المحلية تولي قطاع الأمن أولوية خاصة لما يمثله من أهمية في استقرار حياة المواطنين وحركة عجلة التنمية في المجالات والقطاعات المختلفة.

ولفت إلى الواقع يحتم على الأجهزة الأمنية بمساندة المجتمع تكثيف الجهود في مجال مكافحة آفة المخدرات التي تشكل خطراً مدمراً على المجتمع والأسرة.

وأشاد المحافظ بن ياسر، بجهود الأجهزة الأمنية بمديرية المسيلة وتعاون المواطنين، داعياً إلى بذل المزيد لتعزيز الأمن واللحمة المجتمعية للتصدي للظواهر السلبية والدخيلة.

من جهته ثمن مدير أمن مديرية المسيلة، العقيد القميري، اهتمام ودعم السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر، للأجهزة الأمنية للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة