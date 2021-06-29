أمن مديرية تريم يلقي القبض على بائع ذهب مغشوش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - تريم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية تريم بمحافظة حضرموت القبض على شخص يمارس بيع الذهب المغشوش على المواطنين مستغلاً الناس بطرق فنية استعطافيه بعد تقديم بلاغات مواطنين تفيد بتعرضهم لعملية نصب واحتيال .



وباشرت الأجهزة الأمنية بالبت في القضية والبحث عن الجاني بجدية ومهنية عالية من المتحرين وجمع معلومات عن أماكن تواجده حتى إلقاء القبض عليه في أحد معارض السيارات بمديرية تريم .

وأقر الجاني البالغ مع العمر ٤٨ عاماً بارتكابه عمليات نصب واحتيال لمواطنين مستغلاً حاجاته المادية وبطرق استعطافيه بحجه المساعدة لإجراء عملية جراحية وأخرى لتوفير الدواء مما سهل من عملية شراء المواطنين للذهب المغشوش الذي بحوزته، مختاراً الأفراد المشترين بدقة متناهيه من كبار السن وعديمي الخبرة في معرفة الذهب المغشوش بحسب إفادته التي قدمها لأمن تريم .

هذا ورفعت إدارة أمن مديرية تريم قضية النصب والاحتيال واستعطاف واستغلال ظروف المجتمع إلى النيابة العامة بتريم والتي أمرت بحسبه على ذمة القضية حتى ينال جزاءه الرادع والمناسب .

وتوعد أمن تريم كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وإقلاق سكينتهم وممارسة عمليات نصب وإحتيال عليهم بإلقاء القبض عليه وزجه في السجون وتحويله للجهات المختصة حتى تحقيق العدالة وإنهاء تلك المظاهر المنافية للشرع والدين والمجتمع المحلي.