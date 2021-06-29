شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين توزيع 660 سلة غذائية بمديريتي تريم والقطن بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم، عملية توزيع 660 سلة غذائية للأسر العفيفة بمديريتي تريم والقطن بوادي حضرموت ، ضمن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر العفيفة في اليمن للعام 1442هـ الذي تنفذه جمعية بناء الخيرية للتنمية الانسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.

