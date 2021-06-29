شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين توزيع 660 سلة غذائية بمديريتي تريم والقطن بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم، عملية توزيع 660 سلة غذائية للأسر العفيفة بمديريتي تريم والقطن بوادي حضرموت ، ضمن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر العفيفة في اليمن للعام 1442هـ الذي تنفذه جمعية بناء الخيرية للتنمية الانسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.
وثمن وكيل المحافظة المساعد الجهود والتدخلات الانسانية والاغاثية لمركز الملك سلمان واسهاماته المتميزة في مختلف المجالات .