رئيس مجلس الشورى يهنئ نظيره السعودي بمناسبة منحه وسام التميز من البرلمان العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

هنَّأ رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، نظيره رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بمناسبة منحه وسام التميُّز العربي من البرلمان العربي، كأول شخصية عربية تُمنح هذا الوسام، والتي جرت مراسم تكريمه في الجلسة العامة للبرلمان العربي.



وعبر الدكتور بن دغر في برقيته عن تهانيه الحارة لرئيس مجلس الشورى السعودي بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن هيئة رئاسة المجلس وأعضائه..موكداً أن تكريمه يُعد تقديراً لجهوده وإسهاماته البرلمانية في دعم القضايا العربية والعمل البرلماني العربي ، وجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال بن دغر في برقية التهنئة" انني اجدها مناسبة طيبة لاجدد اعتزاز بلادنا وشعبنا بقيادة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالموقف التاريخي النبيل الذي وقفت فيه المملكة العربية السعودية مع الجمهورية اليمنية والمتمثل باطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا والذي ألحق أضرارًا بالغة بأمننا واستقرارنا وأمن المملكة والمنطقة عمومًا."

وجدد الدكتور بن دغر، ادانه مجلس الشورى اليمني واستنكاره الشديدين لسلسلة العمليات الارهابية الصاروخية والمسيرة التي تطلقها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استهداف ممنهج للمدنيين والأعيان المدنية بالسعودية وتهديدًا خطير لأمنها وأمن المنطقة عمومًا.