جمعية الطالب تدشن مشروع إستكمال مدرسة الريضة بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، وضع حجر الأساس لمشروع إستكمال مدرسة الريضة للبنات بمديرية تريم، بتمويل وإشراف جمعية الشيخ عبدالله النوري بدولة الكويت، وتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت.



وفي التدشين أشاد الوكيل التميمي بالدعم المقدم من دولة الكويت الشقيقة في تنفيذ الكثير من المشاريع في مجال التعليم والمجالات الأخرى، مثمناً جهود منظمات المجتمع المدني في الوقوف مع السلطة المحلية بوادي حضرموت في تنفيذ مشاريع تخدم المحافظة ، وأكد الوكيل أن السطة المحلية ستكون عوناً مع كل الشركاء في تسهيل وتنفيذ أي مشروع يخدم المحافظة.

بدوره عبر الأمين العام لجمعية رعاية طالب العلم المهندس وسيم عمر ربيحان عن أهمية المشروع الذي يأتي ليسهم في عملية تعليم الفتاة برفع القدرة الإستيعابية للمدرسة، موضحاً الهدف العام من مشروع إستكمال مدرسة الريضة للبنات، شاكراً السلطة المحلية بوادي حضرموت وجمعية الشيخ عبدالله النوري .

وصرح الأستاذ عثمان باحميش مدير مدرسة الريضة ٲن مشروع استكمال مدرسة الريضة جاء وفق الإحتياج الذي رفع للجهات المانحة، حيث سيسهم المشروع في رفع القدرة الإستيعابية للمدرسة، شاكراً جمعية الطالب على تلبية احتياج المدرسة وتنفيذها للمشروع.

حضر التدشين الدكتو عبدالله باجهام مدير عام مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بوادي حضرموت، والمستشار القانوني خالد هويدي مدير عام مديرية تريم، والأستاذ أحمد بارفيد مدير مكتب التربية والتعليم بمدرية تريم، والأستاذ خالد السويد عضو الهيئة الإدارية بجمعية الطالب، والاستاذ هادي باسعاد الأمين العام لجمعية سواعد للتنمية بتريم والمهندس مصعب دومان مدير المشاريع بالجمعية