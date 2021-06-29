تعز.. تدشين تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت السلطات الصحية بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم للجرعة الثانية ضد فيروس كورونا.



وقال نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب الصحة بتعز، تيسير السامعي لـ"يمن شباب نت"، إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ستعطى للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى قبل شهرين خلال الفترة من (٢٠ أبريل - ٧ مايو الماضيين).



وحث السامعي المواطنين على الذهاب لأخذ الجرعة الثانية في نفس المكان الذي أخذوا منه الجرعة الأولي، مع اصطحاب كرت اللقاح والبطاقة الشخصية.



وكانت الحكومة الشرعية قد دشنت في أبريل الماضي، حملة التطعيم ضد كورونا، بعد حصولها في مارس الماضي، على 360 ألف جرعة من اللقاح، قدمتها منظمة اليونسيف كمرحلة أولى.

