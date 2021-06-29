التصديق على مشروع المخطط العمراني العام للمدينة الجامعية لجامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

صادقت اللجنة الاستشارية لمراجعة دراسات المستر بلان والبنية التحية وتصاميم مبنى رئاسة الجامعة للمدينة الجامعية بمنطقة الغرف في مديرية تريم التابعة لجامعة سيئون التي تم إنجازها بصورتها النهائية من قبل المكتب الاستشاري الذي اختارته اللجنة لإعداد تلك الدراسات بعد أن تم إستيعاب كافة الملاحظات الفنية المقدمة من قبل المهندسين الفنيين باللجنة.



وجرى في الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري وعدد من المهندسين المختصين بجامعتي حضرموت وسيئون وممثلي المكاتب والمؤسسات الخدمية إستعراض المخطط العام للمدينة الجامعية بصورته النهائية من قبل المهندس هاني بفلح الذي أعطى صورة تفصيلية لمباني كليات الجامعة وعددها 19 كلية وعشرة مراكز علمية ومباني خدمية موزعة على إجمالي المساحة الكلية للحرم الجامعي الذي تم حجزة لهذا الغرض منذ سنوات عديدة.

وأكد وكيل المحافظة على ضرورة التقيد والإلتزام بالتصاميم المعمارية لمكونات الدراسة ، وتحديد مسارات الخدمات الأساسية ، إضافة الى إعداد تصاميم جزئية لمكونات المخطط ليتم السعي لتنفيذها على مراحل متعددة بحسب معطيات وإمكانيات الظروف الراهنة ، معربا عن أمله في أن تتضافر جهود الجميع في سبيل الدفع بهذا المخطط الفني العام وترجمته على أرض الواقع على مدى السنوات المقبلة بهدف توفير أجواء ملائمة للتعليم الجامعي في وادي حضرموت.