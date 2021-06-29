الوكيل التميمي يؤكد دعم السلطة المحلية لكافة الأنشطة التي تسهم في تنمية المرأة والمجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم لكافة الأنشطة التي تسهم في تنمية المرأة والمجتمع في مختلف المجالات.



وأشار وكيل المحافظة المساعد خلال كلمته ، اليوم ، في افتتاح المعرض الترويجي النسوي الأول بمديرية تريم تحت شعار "أنامل أنثوية" الذي تقيمه الادارة العامة لتنمية المرأة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الى أهمية تعاون الجميع لدعم المشاريع الصغيرة الهادفة الى استغلال طاقات المرأة وإمكانياتها للنهوض بالمستوى المعيشي وتخفيف معاناتها ودعم كافة الأنشطة في الحرف اليدوية والمشغولات وتنمية القدرات البشرية النسوية.

فيما أوضحت مدير عام الادارة العامة لتنمية المرأة بديوان وكيل المحافظة كفى بن جابر، أن المعرض الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام يهدف إلى تشجيع المرأة ودعمها والترويج لمنتجاتها واخراجها لسوق العمل ، شاكرة جهود السلطة المحلية لدعم القطاع المرأة والإسهام في تعزيز قدراتها وتمكينها في المجتمع.