وضع حجر الأساس لاستكمال مشروع تعليمي بمدرسة الريضة في تريم بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم، حجر الأساس لاستكمال مشروع تعليمي بمدرسة الريضة الأساسية للبنات في مديرية تريم ، الذي تنفذه جمعية رعاية طالب العلم الخيرية بتمويل وإشراف جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد ومعه مدير عام مديرية تريم خالد هويدي بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، الى شرح واف من أمين عام جمعية رعاية طالب العلم وسيم ربيحان حول المشروع الذي يتضمن استكمال تشطيب وتجهيز 5 فصول دراسية مع ملحقاتها بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للمدرسة.

وعبر الوكيل التميمي عن شكره لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا لدعمهم السخي واللامحدود.. مشيدا بتدخلاتهم النوعية واهتمامهم بتطوير العملية التعليمية من خلال تمويل جملة من المشاريع التي تسهم في رفع مستوى امكانية المرافق التعليمية لما تمثله من دور ريادي في تنوير وتثقيف المجتمع ورفده بالكوادر والخبرات العلمية.