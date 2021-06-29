مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت يبحث سبل تعزيز الأمن المجتمعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

بحث المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك أحمد العوبثاني اليوم بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، سبل تنفيذ جملة من المشاريع والأفكار مع مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية لخلق تنمية شاملة تنعكس على الوضع العام والمستوى الخدمي والشرطوي بالمديريات .



واستمع العميد العوبثاني من المدير التنفيذي لمؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية عبير غودل الى المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في قادم الأيام للقطاع الأمني في مشاريع تعزيز الأمن على المستوى المحلي والإقليمي، والذي يهدف الى تعزيز الحوار ما بين المجتمع المحلي و مسئولي الحكومة المحلية؛ لإحداث اسهامات مهمة في تحسين العلاقة بين قطاعي الأمن والمجتمع لما من شأنه تعزيز السلامة المجتمعية .

وأكد العميد العوبثاني الى أهمية تعزيز الحوار والتواصل المستمر بين المجتمع المحلي ومسئولي القرار والجهات المعنية للخروج بفهم واضح وناجع باحتياجات المجتمع ومكافحة أي أخطار أو اختلالات تطرأ لتعزيز السلامة المجتمعية على كافة المستويات، مثمناً تدخلات منظمات المجتمع المدني في قطاع الأمن والشرطة وتطوير وتأهيل الأفراد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .. مرحباً بالمشاريع والمبادرات النوعية الرامية لخدمة رجال الأمن والمواطن في عموم مديريات وادي حضرموت وخلق حراك تنموي شرطوي فيما بينهم لتقديم خدماتهم للمواطنين على الوجه المطلوب والأمثل.