إدارة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت إدارة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة صباح اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار يداً بيد للقضاء على المخدرات.



وفي الاحتفالية أكد محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، على استمرار دعم السلطة المحلية لكافة الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات مشيراً إلى أهمية دور الأفراد والمجتمعات في التصدي لهذه الآفة الخطيرة ومشيداً بدور رجال الأمن والشرطة في ضبط كل المخالفين.

وقال المحافظ بن ياسر : هناك من يريد أن يعرض بلادنا للفوضى من خلال تهريب وترويج المخدرات ولكننا سنتصدى بكل قوة حتى ولو كلف الأمر أرواحنا.

وكان مدير الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة ألقى كلمة شدد فيها على عدم تهاون رجال الأمن والشرطة مع كافة المروجين والمتعاطين للمخدرات ، لافتاً إلى استمرار الحملات الأمنية ضد كل المهربين والمروجين.

من جانبه استعرض نائب مدير الأمن والشرطة مدير البحث الجنائي العقيد أحمد علي رعفيت جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات منذ انطلاق الحملة الأمنية ، مبيناً الخطورة والآثار التي تتركها المخدرات على نفسية المتعاطي.

كما ألقيت في الحفل كلمة لقطاع المرأة ألقتها الأستاذة إيمان باعمر شددت فيها على دور الآباء والأمهات في متابعة ومراقبة أبنائهم ، محذرة من التساهل الذي تكون نتائجه وخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتخللت الاحتفالية مجموعة من القصائد الشعرية والأناشيد بالإضافة إلى مشهد مسرحي يجسد كيفية استدراج الشباب لمستنقع المخدرات وعرض لأبرز جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات وضبط المخالفين بالإضافة إلى شهادات بعض ممن تم القبض عليهم من المروجين والمتعاطين.

وفي ختام الاحتفالية قدمت إدارة الأمن والشرطة درع شكر وعرفان لمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة لجهوده الكبيرة والمتواصلة في دعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

حضر الحفل الشيخ توكل ياسين عضو مجلس الشورى واللواء محمد عبدالله كدة والأستاذ حسين المسعدي وكيل محافظة المهرة المساعد ووكيلة محافظة المهرة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت وعدد من مدراء المديريات والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية وعدد من قادة وأفراد رجال الأمن والشرطة وجمع من المواطنين.