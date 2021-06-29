محافظ المهرة يطلع على نتائج زيارة وزير الصحة للمحافظة وعلى نشاط مكتب الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع محمد علي ياسر محافظ المهرة على نتائج زيارة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح لمحافظة المهرة خلال الأيام القليلة الماضية وعلى نشاط مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .



جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم بمدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد.

وثمن المحافظ بن ياسر جهود الكوادر الصحية في مختلف المرافق الصحية بالمحافظة ، مؤكداً استمرار دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي بالمحافظة .

من جانبه استعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد أبرز نتائج زيارة معالي وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح لمحافظة المهرة والمتمثلة في إرسال الوزارة وفد من المختصين في مجال المشاريع الاستثمارية لمحافظة المهرة ، لافتاً إلى أن هذه النتيجة ستعزز مجال الاستثمار في قطاع الصحة بالمحافظة .

كما استعرض مدير عام مكتب الصحة أهم وأبرز نشاطات المكتب خلال العام الجاري وأبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي بشكل عام ، لافتاً إلى أن التركيز خلال الفترة القادمة سينصب على تأهيل المرافق الصحية التي أدخلت ضمن البرنامج الاستثماري بالمحافظة .

حضر اللقاء ممثل وزارة الصحة العامة والسكان المهندس محمد عبدلله ونائب مدير عام الشؤون المالية والادارية بمكتب الصحة الأستاذ عبدالسلام الصباحي