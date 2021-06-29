محافظ سقطرى يوجه بتوفير مبنى مؤقت لكلية التربية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ سقطرى رمزي محروس، مدير عام مكتب التربية والتعليم أحمد خالد، بتوفير مبنى مؤقت لكلية التربية في الأرخبيل بما لايؤثر على العملية التعليمية.



وجاء توجيه محافظ سقطرى بناء على مذكرتي رئيس جامعة حضرموت وعميد كلية التربية بتوقف الدراسة في الكلية نظرا لعدم قدرة الجامعة على سداد كلفة إيجارات مباني الكلية التي تضاعفت تكلفتها أربع مرات بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وقضى التوجيه بتسليم كلية التربية أحد المباني التابعة للتربية في المدينة لاستخدامها بعقد اتفاق مؤقت محدد بفترة زمنية لاتتجاوز ثلاث سنوات حتى إيجاد حل دائم لمبنى الكلية.

