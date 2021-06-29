شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تستخدم تكتيك جديد في التصدي لهجمات الحوثيين المتلاحقة على مأرب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتدت وتيرة المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية ورجال القبائل المساندة لها، وبين ميليشيات الحوثي، في جبهات غرب مارب وشمال شرقها، تركزت أعنفها في جبهة الكسارة، في مديرية صرواح، عقب هجمات حوثية مكثفة، باتجاه مواقع خسرتها سابقاً، جميعها باءت بالفشل.

وأفادت مصادر ميدانية بأن معارك جبهة الكسارة تزامنت مع هجمات أخرى ومحاولات تسلل للميليشيات في جبهة المشجح، تصدت لها القوات الحكومية وألحقت في صفوف عناصر الحوثي العديد من القتلى والجرحى.

إلى ذلك، شهدت الجبهات الشمالية الغربية لمأرب معارك عنيفة بين الطرفين تركزت في مديريتي مدغل، ورغوان، كانت أعنفها في «وادي حلحلان، وسائلة الجفرة، ومحزام ماس».

وفي الجبهات الجنوبية لمأرب، أفشلت القوات الحكومية والقبائل محاولات تسلل حوثية، تجاه جبهات قريضة، ورحوم، وآل أحمد، في مديرية رحبة، وأخرى في نجد المجمعة.

من جانبه، أكد رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش اليمني، العقيد يحيى الحاتمي، أنه تم استخدام استراتيجية قتالية جديدة مع الميليشيات الحوثية في جبهات مأرب أخيراً، اعتمدت على الكمائن ورصد وتتبع مناطق إطلاق النيران الحوثية، ومن ثم استهدافها وتدميرها.

وأوضح في تصريح صحافي، أن الاستراتيجية أثبتت فاعليتها، حيث تم في جبهات البلق والزور والمشجح والكسارة خلال اليومين الماضيين، تدمير آليات قتالية حوثية متنوعة، فضلاً عن مصرع 81 حوثياً في جبهتي الزور والمشجح فقط، خلال يوم أول من أمس.

وأشار إلى أن الميليشيات هي الأخرى اعتمدت أخيراً استراتيجية قتالية جديدة في محيط مأرب عقب فشلها في تحقيق أي تقدم خلال الأشهر الماضية، تمثلت باستخدام القصف الناري الكثيف، بدلاً من الكثافة البشرية التي تم استنزافها، لافتاً إلى أن الميليشيات أطلقت ثماني طائرات مسيرة، و41 صاروخاً باليستياً، وقذائف المدفعية الثقيلة على مناطق غرب مأرب خلال اليومين الماضيين.

وأكد أنه تم تحديد معظم مناطق إطلاق النيران الحوثية وتم استهدافها بدقة عالية وتدميرها، إما بمدفعية الجيش والقبائل، أو من خلال مقاتلات التحالف، مشيراً إلى أنه تم تكبيد الميليشيات 790 قتيلاً، منذ مطلع الشهر الجاري، فيما تكبدت الميليشيات 25 ألف قتيل خلال الأشهر الخمسة الماضية، فضلاً عن تدمير 4000 آلية قتالية في محيط مأرب وحدها.

وكانت مصادر ميدانية، أكدت مصرع قائد جبهة صرواح المعيّن من قبل الحوثيين، اللواء عبدالسلام الجرموزي، فيما تم تأكيد مصرع عبدالرقيب الحوثي قريب زعيم الميليشيات، وليس شقيقه عبدالخالق الحوثي، كما تمت الإشارة إليه سابقاً.

كما أكدت المصادر مصرع تسعة من كبار قيادات الحوثي في جبهات مأرب خلال اليومين الماضيين، بينهم العقيد علي يحيى جحاف، والعقيد سلطان محمد السيد.

وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش والقبائل من صد هجوم واسع للميليشيات الحوثية على جبهة الدحيضة، وكبدتها خسائر كبيرة، فيما تمكنت قوات الجيش والقبائل من استعادة السيطرة على مواقع عدة بمحيط معسكر الخنجر.

من جانبه، أكد ناطق المنطقة العسكرية السادسة النقيب ربيع القرشي، سيطرة القوات الحكومية والقبائل على مناطق واسعة في محيط جبهة الخنجر، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين خلفت العديد من القتلى، بينهم قيادي حوثي يدعى أبوعادل الهادي.