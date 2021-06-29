شكرا لبحثكم عن خبر الدكتور القربي يستعيد امواله واملاكه المجمدة في صنعاء .. وثيقة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الكشفت عن تداول لوثائق بشأن رفع الحظر عن أملاك الوزير السابق أبوبكر القربي، والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء.
وتضمنت الوثائق نسخة من توجيه ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، مذكرة إلى البنك المركزي في ال7 من يونيو الجاري، تضمنت ما نصه ”يكون منكم تنفيذ الحكم بإلغاء الحجز التحفظي على جميع اموال ابوبكر عبدالله القربي، وشطب اسمه من كشوفات المحجوز عليهم”.
وفي وثيقة أخرى لإدارة البنك المركزي تضمنت العمل بما جاء في توجيهات المحكمة المتخصصة الحوثية، برفع الحجز عن أموال القربي.
وعلقت جهات إعلامية على هذه الخطوة، بأن قرار الميليشيات يعد تفسيرا لمواقف القربي، في إشارة منها إلى أنها تخدم الحوثيين.
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