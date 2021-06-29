شكرا لبحثكم عن خبر مصادر : هادي سيعود من أمريكا للإقامة الدائمة في اقصى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر صحافية إن رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي الذي غادر إلى أمريكا في رحلة علاجية لن يعود الى العاصمة السعودية " الرياض " بل سيتوجه الى محافظة المهرة الجنوبية.

وبحسب صحيفة "العرب" قال الصحافي اليمني ماجد الداعري ان هناك استعدادات أمنية لافتة تشهدها مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن).

مشيرا إلى تسرب معلومات غير مؤكدة عن احتمال عودة الرئيس هادي إليها من رحلته العلاجية الأولى للولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال الداعري،تذهب التوقعات إلى احتمالية مغادرة الرئيس لمقر إقامته المؤقت بالرياض والانتقال إلى المهرة على الحدود مع سلطنة عمان التي تحتضن مشاورات ماراثونية دولية لحل الأزمة اليمنية، ما قد يستدعي من الرئيس العودة وقيادة معركة حسم مصيرية للحرب التي تراوح مكانها بين الحكومة اليمنية والحوثيين، خاصة مع اشتداد المواجهات بشكل غير مسبوق في محافظة مأرب، وعودة التوتر بين قوات المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة وقوات الحكومة بعد إقدام السلطة المحلية في المحافظة على منع أنصار الانتقالي من إقامة فعالية سلمية لهم”.

وأشار إلى أن احتمالات عودة الرئيس هادي إلى المهرة مرهونة على الأرجح بموافقة السعودية وهي التي تشرف على قوات التحالف في المحافظة والتي يمكن أن تتولى مهمة تأمين وجود الرئيس هادي في المهرة.