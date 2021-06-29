شكرا لبحثكم عن خبر تسبب في مصرع وجرح العشرات ...صاروخ حوثي يرتد على فرقه حوثية ارادت اطلاقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الاعلام العسكري للقوات المشتركة ان صاروخا بالستيا حوثيا ارتد على عناصر تابعة للميلشيا الحوثية الارهابية اثناء قيامها بمحاولة اطلاقه، في الساعات الأولى من فجر الاثنين ،ما ادى إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في موقع الإنطلاق بمدينة الحديدة غربي اليمن.

الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن المليشيات التابعة لإيران فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من مناطق سيطرتها شرق كيلو 16 شمال شرق مدينة الحديدة تزامنا مع إعلانها استهداف السعودية بخمسة صواريخ باليستية.

مؤكدا أن الصاروخ انفجر في مكان الإقلاع وسمع دوي الانفجار الكبير كل سكان مدينة الحديدة وأثار الرعب في صفوفهم

كما أضاء الانفجار سماء الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة

ودأبت المليشيات التابعة لإيران على استغلال التزام القوات المشتركة والتحالف العربي باتفاق ستوكهولم في تحويل الحديدة إلى منصة لاعتداءاتها على المملكة العربية السعودية سواء بالصواريخ الباليستية أو بالزوارق المفخخة إيرانية الصنع.