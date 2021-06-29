شكرا لبحثكم عن خبر وزير شمالي جديد يعود الى العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر صحفية أن وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح وصل مساء يوم الاحد إلى العاصمة المؤقته عدن .
واضافت المصادر : أن وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن قادماً من مدينة المكلا ليلة الاحد .
وغادر بحيبح العاصمة المؤقتة عدن قبل عدة أشهر عقب تردي الأوضاع الأمنية.
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