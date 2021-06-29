شكرا لبحثكم عن خبر المأمور يطلق تحذير قوي لمرتادي سواحل عدن الصغرى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
حذرت السلطة المحلية بمديرية البريقة محافظة عدن ، مرتادين الشواطئ من إضطرابات البحر خلال أشهر يونيو ، يوليو ، اغسطس.
جاء ذلك ، في رسالة وجهه مدير عام البريقة ، فهمان حسن عطيري ، إلى مسؤول خفر السواحل بالمديرية ، بمنع المواطنين من زائرين ومرتادي وهواة البحر من السباحة خلال الفترة المشار إليها ، وذلك لتلقبات البحر حتى لا يتعرضون إلى الغرق.
وطالب عطيري في رسالته ، البقاء على أتم الإستعداد لمواجهة اي طارئ مع الإلزام بمنع مرتادي البحر خلال هذه الفترة وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.
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