شكرا لبحثكم عن خبر المأمور يطلق تحذير قوي لمرتادي سواحل عدن الصغرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذرت السلطة المحلية بمديرية البريقة محافظة عدن ، مرتادين الشواطئ من إضطرابات البحر خلال أشهر يونيو ، يوليو ، اغسطس.

جاء ذلك ، في رسالة وجهه مدير عام البريقة ، فهمان حسن عطيري ، إلى مسؤول خفر السواحل بالمديرية ، بمنع المواطنين من زائرين ومرتادي وهواة البحر من السباحة خلال الفترة المشار إليها ، وذلك لتلقبات البحر حتى لا يتعرضون إلى الغرق.

وطالب عطيري في رسالته ، البقاء على أتم الإستعداد لمواجهة اي طارئ مع الإلزام بمنع مرتادي البحر خلال هذه الفترة وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.