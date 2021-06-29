شكرا لبحثكم عن خبر شوقي هايل يرد على قرار تجميد اموال بنك التضامن الاسلامي .. ماذا كتب وماذا قال ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في كلمات غامضة علق رجل الأعمال اليمني، شوقي هائل سعيد أنعم على القرار الحوثي الذي يقضي بالحجز على جميع أموال بنك التضامن الاسلامي لتابع لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، في جميع القطاعات المصرفية في مناطق سيطرتها.

وقال شوقي هائل رئيس مجلس إدارة بنك التضامن خلال تغريدة على صفحته في تويتر "نحن لا ندري أي أرض وأي قرار هو الخير لنا، ولكن نؤمن بأن الخير فيما اختاره الله لنا ولن يصح إلا الصحيح".

الجدير بذكره أن جماعة الحوثي أصدرت قبل قرابة 7 أشهر قراراً مشابهاً ويقضي إغلاق بنك التضامن استناداً على تم كيدية في حينها، إلا انها تراجعت عنه خلال يومين خوفاً من انهيار القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها.