شكرا لبحثكم عن خبر شاب يمني يقتل والده في ريف اب بطريقة بشعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في جريمة بشعة تهز اليمن أقدم شاب يمني، الاثنين، على قتل والده إثر خلاف أسري؛ وفقا لما ذكرته مصادر محلية لبعض المواقع .

وأوضحت المصادر بأن إبن أقدم على قتل أبيه بعزلة المقاطن التابعة لمديرية ريف إب، بمحافظة إب، إثر خلافات أسرية.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين انفلات أمني وأعمال قتل وعنف متكررة بشكل شبه يومي.