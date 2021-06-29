شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ بن عديو يوجه بإصلاح طريق المسافرين( العبر-شبوة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مقرب من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، ان المحافظ اصدر توجيهات عاجلة تقضي بضرورة اصلاح وصيانة طريق "العبر" الذي يطلق عليه المغتربين اليمنيين في المملكة طريق " الموت"
وأوضح المصدر إن بن عديو وجه بانفاق العائدات المالية التي تمكنت سلطات شبوة من جمعها لاصلاح هذا الطريق الهام.
فيما أكدت مصادر محلية ان عملية الصيانة في طريق العبر- سيئون بدأت يوم امس الاثنين، وهو الطريق الذي يربط بين محافظتي شبوة وحضرموت .
وياتي هذا التوجيه ليفرح كافة المغتربين اليمنيين في المملكة الذين ناشدوا كافة المسؤولين في الشرعية في وقت سابق باصلاح هذا الطريق الذي يعد كارثة حقيقية ، دون ان تكون هناك اي استجابة .
وتسبب طريق العبر بحصدر ارواح كثير من المغتربين اليمنيين من مختلف الاعمار بما فيهم النساء والاطفال، سواء المغادرين من المملكة اوالعائدين اليها.
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