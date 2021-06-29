شكرا لبحثكم عن خبر اتفاق يمني سعودي على فتح الوديعة امام المسافرين ابو جرعة واحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، إن الحكومتين اليمنية والسعودية، توصلاتا إلى تفاهمات بتسهيل دخول اليمنيين الذين يملكون تأشيرات جديدة إلى المملكة.

وبحسب المصادر، فإن أصحاب التأشيرات الجديدة التي على وشك الإنتهاء، تم السماح لهم بالدخول من منفذ الوديعة إلى المملكة العربية السعودية.

وأكدت السماح بدخول من يمتلكون تأشيرات جديدة، وبقيى على انتهائها أقل من عشرة أيام، بشرط أن يكون المسافر قد أخذ جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا.

فيما أكدت مصادر في منفذ الوديعة، وجود تسهيلات للمسافرين إلى السعودية الذين يمتلكون تأشيرات جديدة وهي على وشك الانتهاء.