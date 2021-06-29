شكرا لبحثكم عن خبر تعرف بـ”القصر الطائر”.. طائرة ”القذافي” تشعل أزمة سياسية في ليبيا بعد سنوات من احتجازها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت طائرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المعروفة باسم "القصر الطائر" في اشعال أزمة سياسية بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، حول الاحقية في استخدامها؛ بعد غياب عشر سنوات تقريباً بسبب احتجازها في فرنسا.

وكان محمد أوحيدة مدير عام مطار سبها الدولي، قال في حوار مع بي بي سي إكسترا "إن صيانة طائرة الزعيم الليبي الراحل ، معمر القذافي كلفت ملايين اليوروهات". الطائرة التي كانت تعرف بـ "القصر الطائر" عادت إلى ليبيا، مؤخرا، بعد أن ظلت في مطار "بيربينيان" الفرنسي منذ أكثر من تسع سنوات، لغرض الصيانة. وقد قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة"، باستقبالها في مطار معيتيقة الدولي.

لكن لهذه الطائرة الرئاسية من طراز “A340” قصة مع دائنين، حيث رفعت شركة كويتية قضية في المحاكم الفرنسية وطالبت بتعويضات من الدولة الليبية مقابل القيمة المالية التي خسرتها في مشروع إستثماري في ليبيا.

و اشتراها القذافي في عام 2006 مقابل 120 مليون دولار من رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، الذي كان قد اشتراها من مالكها الأول الأمير جعفري بلقية، شقيق سلطان بروناي والذي اشتراها من المصنع عام 1996.

والطائرة مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الرفاهية الفخمة، حيث تحتوي على حمام ساخن وجاكوزي وساونا، وسينما وغرفة نوم محاطة بالمرايا، وغرفة جلوس خاصة، وغير ذلك من ديكورات ومتطلبات الرفاهية.