شكرا لبحثكم عن خبر صور .. هكذا يتعمد الحوثي المضي في مسيرة طمس الهوية التاريخية لليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة متداولة، إقدام جماعة الحوثي الإنقلابية على تغيير اسم مدرسة نشوان الحميري في مدينة صنعاء القديمة و استبداله باسم أحد قتلاها الذي سقط خلال الأيام القليلة الماضية بمحافظة الجوف.

واستنكر عدد من الناشطون واليمنيون تحراكات الحوثيين الحاقدة على تاريخ اليمن بكل تفاصيلة، كان اخرها اصدارها قرار لتغيير اسم مدرسة نشوان الحميري الواقعة في صنعاء القديمة، وفق وثيقة حصل عليها "المشهد اليمني"، لتحمل أسم الصريع هاني محسن طومر"ابو فاضل" ، وهو طفل لقي حتفة في جبهات القتال وهو يقاتل في صفوف ميليشيات الحوثي، دفاعاً عن مشروعها الطائفي الإيراني، وحتى يتمكن عبدالملك الحوثي من حكم اليمن كمرتزق أجير لإيران.

وأعتبر اليمنيون هكذا قرار يعكس أن الحوثيين لا ينتمون إلى اليمن، وأنها محاولة حوثية لإهانة اليمنيين و انتهاك كرامتهم وطمس هويتهم.

وتعمل جماعة الحوثي منذ بداية انقلابها على تغيير اسماء المدارس الحكومية والشوارع الرئيسية والتي لها تسميات مرتبطة بعمق تاريخي يمني وشخصيات عظمى ساهمت في تحرير اليمن من حكم المامه الكهنوتي، إلى مسميات حوثية سلالية وطائفية.