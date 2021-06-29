شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن النتائج الوخيمة لتجميد اموال بنك التضامن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجهت سلطات المتمردين الحوثيين،الاثنين، صفعة قوية وغير مدروسة لـ"المغتربين اليمنيين"؛ وفقا لما أكدته مصادر اقتصادية لـ"المشهد اليمني".

وأوضحت المصادر على أن قرار سلطات المليشيا بحجز ومصادرة أموال بنك التضامن الاسلامي الدولي الذي يعتبر من أهم أعمده القطاع المصرفي في اليمن؛ يستهدف تحويلات المغتربين بالدرجة الاولى.

وأشارت المصادر إلى أن بنك التضامن هو الوكيل الوحيد لحوالات تضامن باي و ويسترون يونيون ويعد النافذة الاسهل والاهم للمغتربين اليمنيين التي تسهل عملية دخول العملات الصعبة الى اليمن.

واعتبرت المصادر أن ذلك التعميم أو القرار الحوثي عشوائي وغير مدروس ومن المستحيل تجميد أرصدة البنك أواحتجاز أمواله.

وكانت قيادة بنك التضامن رفضت تنفيذ التعميم وتسليم ممتلكات البنك الا بأمر قضائي؛ وفقا لمصادر مطلعة.

وأصدرت سلطات المليشيا اليوم قرارات بحجز ومصادرة أموال بنك التضامن الاسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية؛ ما أثار مخاوف واسعة.