شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : تسريب مقطع "فيديو" جديد، لـتعذيب "طفل أرحب" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تم تسريب مقطع "فيديو" جديد، لـ "طفل أرحب"، والذي أظهر تعرض الطفل للضرب والشتم من قبل المتهم الرئيسي وأخيه بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء ويأتي ذلك في الوقت الذي لازال المتهم الأول فأر من وجه العدالة، بينما تم القبض على الثاني ولم يتم الرفع به للنيابة العامة حتى الآن، وسط ضغوطات حوثية على والد الضحية للتنازل عن القضية. وحصل " المشهد اليمني " على نسخة من الفيديو الجديد لـ "طفل أرحب" والذي تعرض للضرب المروع في إحدى المزارع في مديرية أرحب.

وظهر في المقطع، الأعتداء المروع على الضحية، وقيام الجناه بالتحقق مع الطفل بعنف، بالإضافة إلى قيام المتهم الرئيسي بالعض باسنانه في رأس الطفل والتناوب عليه بالضرب لفترة طويلة ومحاولة حرق رأسه بالنار . وأعلنت مليشيا الحوثي ، القبض على أحد المتهمين، بعد أن تحولت القضية إلى قضية رأي عام، في محاولة من الحوثيين لتحسين صورتهم وخاصة بعد إنتشار الاعتداء على شكل واسع في مناطق سيطرتهم دون ان تقوم بواجبها الأخلاقي والقانوني . وتعرض الطفل مصطفى علي اليحيصي من قرية يحيص بمديرية أرحب، لاعتداء لعنيف من قبل المتهمين ولكنه الآن في صحة جيدة .

وتزايدت جرائم الاعتداء الموطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والتي حولت المجتمع اليمني إلى أشبه بـ "الغابة" القوي يأكل فيها الضعيف دون القيام بأي ردع لمرتكبي الجرائم.