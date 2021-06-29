شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يحجر على اموال بنك هائل سعيد ويعلن الاسباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال البنك المركزي التابع لسلطات الحوثيين الانقلابيين في صنعاء إن موضوع بنك التضامن ليس للبنك المركزي علاقة به، وإنما من الأجهزة القضائية.

ونقل التويتي عن البنك توضيحه أنه "سبق أن صدر حكم نهائي مصادق عليه من المحكمة العليا بشأن أحد عملاء بنك التضامن، ورفض بنك التضامن تنفيذ الحكم،فقامت النيابة بإصدار أمر قضائي بالحجز على أرصدة البنك إلى حين تنفيذ البنك حكم المحكمة".

وقال البنك :"لا يوجد قلق على أرصدة العملاء، فأرصدة البنك النقدية والخارجية تغطي كافة أرصدة العملاء".

وفي وقت سابق وجهت جماعة الحوثي، بالحجز على جميع أموال بنك التضامن الإسلامي وأرصدته لدى جميع القطاعات والشركات المصرفية.

وطالب البنك المركزي في صنعاء في تعميمه بناء على مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة بموافاته بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة.