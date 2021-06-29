نتيجة خلافات عائلية.. مسلح حوثي يقتل والده في محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح حوثي، على قتل والده، يوم الإثنين، في إحدى مديريات محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مسلح حوثي في عقده الثالث من العمر، فتح النار على والده، وألقاه قتيلا على الفور، في عزلة المقاطن، مديرية ريف إب، شمال المحافظة.

وأرجعت المصادر سبب ارتكاب المسلح الحوثي لهذه الجريمة إلى الخلافات العائلية التي نشبت مؤخرا بينهما.

ومطلع العام الجاري 2021، أقدم مواطن على قتل والده في مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.

وارتفعت مؤخرا نسبة المشاكل العائلية، ومعدل ارتكاب الجرائم بين الأقارب في محافظة إب، بشكل لم تعهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من قبل.