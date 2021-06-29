الجوف: السلطة المحلية تنتقد تقرير المفوضية السامية للاجئين وتصفه بـ"المضلل"

المنامة - ياسر ابراهيم - انتقدت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، الإثنين، تقرير المفوضية السامية للشؤون اللاجئين الصادر في ابريل الماضي، معتبرة ما ورده فيه من معلومات بالمضلل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، وضم أعضا۽ المكتب التنفيذي ذي الصلة بالجانب الإغاثي لمناقشة أوضاع النازحين والمواطنين بالمحافظة؛ لمناقشة تقرير المفوضية السامية لشؤن اللاجئين عن محافظة الجوف وما تضمنه من تضليل عن الاوضاع الانسانية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع ما ورد في تقرير المفوضية السامية لشؤن اللاجئين الصادر نهاية أبريل الماضي وما تضمنه من مغالطات عن الأوضاع الإنسانية بمحافظة الجوفـ منها ذكر مليون ومائتي ألف نازح في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا في المحافظة، وتنفيذ التدخلات الإنسانية بناء على تلك الأرقام الكبيرة والمختلقة، والتي جاءت لخدمة المليشيا وليس الأسر المحتاجة.

وحسب وكالة سبأ، فقد أقر الإجتماع، إقامة مؤتمر صحفي للرد على ما ورد في تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واصفة ما أوردته من معلومات عن المحافظة بـ"المضلل".

وأقر الإجتماع، تكليف اللجنة الفرعية للإغاثة بإقامة مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق، والرفع إلى الجهات الرسمية بشأن ما ورد في التقرير، بالإضافة إلى مخاطبة المفوضية ومنسقية الشؤون الإنسانية باليمن والمطالبة بتشكيل لجنة تحقق لصحة معلومات الأوضاع الإنسانية وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وأكد وكيل المحافظة أن السلطة المحلية تقدم كافة التسهيلات للعمل الإغاثي وتقوم بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وأشار إلى ما يعيشه المواطن تحت سيطرت المليشيا من أوضاع مأساوية ضاعفه قيام مليشيا الحوثي باستغلال المساعدات الإنسانية وتحويلها لصالح مقاتليها وحرمان المستحقين منها.