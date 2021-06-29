عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يقتل خبيرين إيرانيين وقيادات حوثية في الجوف

الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365

أكد قيادي في الجيش الوطني، الإثنين، مقتل خبيرين عسكريين إيرانيين، إضافة إلى مقتل قائد الحراسة الخاصة لزعيم الميليشيات الانقلابية عبدالملك الحوثي، في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي، إن مدفعية الجيش استهدفت قبل يومين، اجتماعا لقيادات حوثية، في معسكر الخنجر شمال شرق محافظة الجوف، كان منعقدا برئاسة الخبيرين الإيرانيين.

وأضاف القرشي أن الاستهداف، أسفر عن مصرع الخبيرين الإيرانيين، إضافة إلى القيادي الحوثي أبو هاشم القابوسي وهو قائد الحراسة الخاصة لزعيم الميليشيات المتمردة عبدالملك الحوثي، إلى جانب مقتل عدد من القيادات العسكرية الحوثية الأخرى، والذين كانوا يوجدون في الاجتماع.

وأفاد القرشي بأن أسماء الخبيرين الإيرانيين، أحدهما يدعى (إدريس أصغر) وهو ضابط في فيلق القدس الكتيبة 14 فرقة 22 مهدي، والآخر يدعى (رحنا بهرام) وهو أيضا ضابط في فيلق القدس كتيبة 15 فرقة حمزه.

ولفت القرشي إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، حريصة كل الحرص، على عدم وصول خبر مقتل الإيرانيين إلى الوسائل الاعلامية أو قوات الجيش الوطني، إذ نفذت منذ ذلك الوقت حملة اعتقالات واسعة، طالت كل من تشك، بإمكانية تسريبه أخبار المعسكر الحوثي، إلى مخابرات الجيش اليمني.

وتتزامن ضربات الجيش اليمني في الجوف، مع نجاحه في صد هجمات لميليشيات الحوثي في مأرب، إذ أسفرت معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، قرب مدينة مأرب، عن 111 قتيلا بين الخميس الماضي وصباح الأحد، بعدما شن الحوثيون هجمات مكثفة لم تؤدّ إلى اختراق، حسبما أفادت مصادر عسكرية.