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تعز.. مقتل محامٍ وإصابة ضابط أمن برصاص مجهولين

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل محامٍ وأصيب ضابط أمن في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بنيران مسلحين مجهولين في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المحامي هشام عبدالباري هزاع العبسي قُتل بنيران مسلحين ملثمين على متن دراجة نارية في منطقة الجمهوري شرق مدينة تعز.
 
وفي ذات الواقعة أصيب العميد عبده ملهي وهو ضابط في الأمن السياسي.
 
ولم يعرف بعد أسباب دوافع الحادثة ومن يقف وراءها، في حين تواصل "يمن شباب نت" مع شرطة تعز للتعليق على الحادثة لكنها لم ترد على طلبنا.
 
وخلال الأيام الماضية أعلنت شرطة تعز ضبط عدد من المتهمين في قضايا جنائية وأخرين متورطين في اختلالات أمنية في المدينة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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