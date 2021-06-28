الحكومة تعلن الأول من يوليو من كل عام يومًا للأغنية اليمنية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الأحد، قرارًا بشأن إعلان الأول من يوليو من كل عام يومًا للأغنية اليمنية.

وبحسب القرار الصادر من الوزارة، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، فقد "وجّه الوزير كل القطاعات المختصة بالوزارة ومكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات تنفيذ هذا القرار".

كما دعا الوزير، "قطاعات الوزارة المختلفة إلى إقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام في جميع محافظات الجمهورية".

كما دعا "الفنانين والشعراء والكتاب والصحفيين والمذيعين والناشطين وكافة اطياف الشعب في جميع المحافظات للمشاركة باحتفالات يوم الأغنية اليمنية في الأول من يوليو من كل عام".

وأشار إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم "كلا بطريقته وأسلوبه تعزيزا للثقافة اليمنية والتراث اليمني".

وكان ناشطون يمنيون، قد طالبوا بإعلان الأول من يوليو يومًا للأغنية اليمنية؛ وذلك في إطار الاهتمام بالأغنية والتراث والثقافة اليمنية، ومواجهة الحملة الشرسة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الفن والفنانين في مناطق سيطرتها.

قرار وزير الإعلام بشأن إعلان يوم الأغنية اليمنية ...