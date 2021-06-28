الشباب والرياضة تناقش مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت وزارة الشباب والرياضة مع منسق برنامج الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان بعدن، علاء ايهاب إمكانية تأهيل وتجهيز مركز الشباب في المدينة الرياضية بالشيخ عثمان (ملعب 22 مايو) والخطوات القادمة لتطوير خطة استراتيجية قطاع الشباب .



وأقر اللقاء التعاقد مع جهة استشارية متخصصة، لتنفيذ دراسة ميدانية لمعرفة احتياجات وأولويات الشباب في اليمن في 11 محافظة يمنية من المحافظات المحررة خلال الأشهر الثلاثة القادمة .

وتطرق اللقاء إلى أهم متطلبات العمل خلال الفترة القادمة وتقديم الوثائق والتقارير ذات الصلة، وتقديم قائمة بالجهات الشريكة للقطاع والبرامج والمشروعات المشتركة، فضلًا عن الدراسات التي تم اجراؤها من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وفي اللقاء الذي ضم عدد من المسؤولين، أكد وكيل الوزارة لقطاع المشاريع محسن بيبك على ضرورة تأهيل وتجهيز مبنى الشباب في عدن، لما له من أهمية كبيرة في احتواء الشباب وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم الحياتية والعملية .. مشيراً إلى أنه سبق لوزير الشباب والرياضة نايف البكري مناقشة المشروع مع الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان نيستور أوماهانجي،في فبراير الماضي .

من جانبه، استعرض منسق الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان فرع عدن علاء إيهاب، الإجراءات الخاصة المتعلقة بإمكانية تأهيل المركز ومجمل الأعمال المبذولة من أجل البدء في المشروع .. مؤكداً أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يسعى جاهدًا إلى خلق علاقة شراكة متميزة مع وزارة الشباب والرياضة، تعود بالنفع على قطاع واسع من الشباب ويحتوي تطلعاتهم وآمالهم المستقبلية، ويساعدهم على القيام بدورهم المأمول في المجتمع.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الشباب والرياضة، وجدان الشعبي، ورئيس المكتب الفني بالوزارة د. حسن عبدربه ومدير عام الإدارة العامة للدراسات في قطاع الشباب معين الحماطي، ورئيس منظمة شباب بلاحدود ماجد الخليدي.