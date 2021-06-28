نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بوزير وزارة الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، للاطلاع على مستجدات الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة.



وخلال الاتصال اطّلع نائب الرئيس، من وزير الداخلية على سير أداء الأجهزة الأمنية المختلفة في المناطق المحررة ونتائج زياراته الميدانية للمحافظات ومشاركته ولقاءاته الخارجية مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة، وما تحققه الأجهزة الأمنية من نجاحات في إطار جهود مكافحة الجريمة وإحباط المخططات الإرهابية والإجرامية والحفاظ على الاستقرار وتثبيت الأمن، ودورها الأمني المساند لأبطال الجيش والمقاومة الذين يخوضون معارك الكرامة في مختلف ميادين البطولة والشرف.

وحث نائب الرئيس على المزيد من العمل والارتقاء بالعمل الأمني، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على السكينة العامة.

من جانبه عبر وزير الداخلية عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.. مشيراً إلى الدور الذي يقوم به منتسبي الداخلية بمختلف قطاعاتها في إرساء الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.