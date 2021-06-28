مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت لجنة الطوارئ بإدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة، في نشرة اليوم الاثنين 28 يونيو/ حزيران 2021م، تسجيل حالة إصابة مؤكدة وحيدة في تعز، من إجمالي 14 حالة اشتباه توزعت في 6 محافظات.



كما سجلت اللجنة حالة وفاة وحيدة و6 حالات شفاء بالمحافظة نفسها، بالإضافة إلى حالة شفاء أخرى في المهرة.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى (6909) منها (1361) حالة وفاة، و(4032) حالة شفاء