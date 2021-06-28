انقلاب شاحنة نقل ثقيل يشل حركة المرور كلياً في خط لحج ـ تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 ـ لحج

أصيبت حركة المرور بشلل تام، صباح اليوم الاثنين 28 يونيو/ حزيران 2021م، على الخط العام الرابط بين محافظتي تعز ولحج.



وقال شهود عيان إن حركة المرور شلّت كلياً حرّاء انقلاب شاحنة نقل ثقيل في عقبة المنصورة بمديرية المضاربة التابعة إداريا لمحافظة لحج، ما أدى إلى إغلاق الخط العام والوحيد الذي يربط المحافظة بمدينة تعز (وسط اليمن).

وأفادوا أن عشرات الشاحنات والمركبات لم تتمكن صباح اليوم الاثنين من العبور حتى يتم فتح الخط أمامها.

ويلجأ سائقو شاحنات النقل الثقيل إلى سلك هذا الخط الرابط بين مديريتي المضاربة والوازعية، بدلاً عن طريق هيجة العبد الذي يمر بمديرية المقاطرة وصولا إلى تعز، الذي يخضع لإعادة تأهيل