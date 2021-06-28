إصابة طفلين جراء انفجار لغم حوثي في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

أصيب طفلان جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي، بإحدى البلدات بمديرية بعدان شرق محافظة إب، وسط اليمن.



وأفادت مصادر محلية، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في جبل بقرية بيت القطيني عزلة بني منصور بمديرية بعدان شرق إب، ما أدى إلى إصابة طفلين.

ووفق المصادر، فإن الانفجار حدث في جبل "عدانه" الضيعة بني منصور، أثناء رعي الأطفال للأغنام بالجبل.

وطبقا للمصادر، فإن الطفلين المصابين هما: عابر المقيبعي، وعايد الجلال، حيث نقلا إلى المستشفى نتيجة خطورة إصابتهما.

ويقول مواطنون، إن مناطق عدة بمديرية بعدان جرى فيها زرع ألغام عدة، من قبل مليشيا الحوثي، حيث شهدت تلك المناطق مواجهات خلال العام 2015م