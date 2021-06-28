مقاومة الحازمية تستعيد مواقع وتحرق عربة حوثية في صومعة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

احرقت المقاومة الشعبية بمديرية الصومعة، محافظة البيضاء، (وسط اليمن)، الاثنين، عربة لمليشيا الحوثي تحمل عيار23، واستعادت مواقع سيطرت عليها المليشيا في وقت سابق.



مصدر ميداني أكد أن المقاومة الحازمية في مديرية الصومعة، تمكنت من إحراق عربة تابعة لمليشيا الحوثي تحمل عيار 23 في عرقوب عقلة بني عامر، تزامنا مع خوضها مواجهات عنيفة ضد عناصر المليشيا التي استحدثت مواقع جديدة في تباب الضبيه بذات المنطقة.

ونفذت المقاومة عملية تسلل ناجحة وهجوما مباغتا على العناصر الحوثية المتمركزة في مواقعهم، استمرت المواجهات خلاله قرابة خمس ساعات، واسفرت عن مصرع خمسة عناصر حوثية وجرح آخرين، فبل ان يلوذ البقية بالفرار.

ونجحت المقاومة في استعادت جميع المواقع التي كانت قد سيطرت عليها مليشيا الحوثي في وقت سابق بذات المنطقة.

وذكر المصدر ان من بين المواقع التي تم استعادتها جبل أم ضبية الواقع بين خصب والعطف