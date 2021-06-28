السفير الإرياني يبحث مع مسؤول اثيوبي تعزيز علاقات البلدين الصديقين ومستجدات الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث القائم بأعمال سفارة اليمن في اثيوبيا السفير يحيى الإرياني، اليوم، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الاثيوبية السفير اسايي بو، تعزيز أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.



واستعرض السفير الإرياني، مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة اليمنية الحثيثة والمتواصلة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب والدخول في مفاوضات جادة تفضي إلى حل سلمي دائم للأزمة اليمنية.

ولفت إلى اصطدام كافة الجهود الحكومية بشكل مستمر بتعنت ممنهج من قِبل الانقلابيين الحوثيين .. شاكرا دعم اثيوبيا للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

من جانبه اثنى المسؤول الاثيوبي، على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة اليمنية لإحلال السلام في اليمن .. متمنيا إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن ومراعاة مصلحة الشعب اليمني بدون استثناء.