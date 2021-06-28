بدء اختبارات الثانوية العامة للطلاب اليمنيين في ماليزيا ومصر للعام 2020 - 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021م، للطلاب اليمنيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور والبالغ عددهم (98) طالبا وطالبة موزعين على 10 لجان اختبارية، وفي العاصمة المصرية القاهرة البالغ عددهم 300 طالب وطالبة.



وزار سفير بلادنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد، غرفة التحكّم وإدارة العملية الاختبارية بقسميها العلمي والأدبي، وكذا اللغة الإنجليزية، التي تتم عبر تقنية الانترنت، نظرا لحالة الإغلاق التام التي فرضتها السلطات الماليزية، بسبب جائحة كورونا.

وأشاد باحميد، بالجهود الكبيرة والاستعدادات التي قامت بها اللجنة الاشرافيّة من أجل إجراء الاختبارات في موعدها المحدد والمقرر من قبل وزارة التربية والتعليم في بلادنا وباستخدام التقنيات الحديثة في تقديم الاختبارات للطلاب بشكل واضحٍ وميسّر ومريح بالرغم من كل التحدّيات والصعوبات، وكذا استخدام أنظمة المراقبة التقنية التي تضمن سير الاختبارات بشكل أكثر معيارية وانضباط .. متمنياً لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتميّز.

كما اطلع سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، ومعه رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على امتحانات الثانوية العامة في المدارس اليمنية بالقاهرة الدكتور عبده غالب العديني، على سير اختبارات الثانوية العامة للطلاب اليمنيين.

وشدد السفير مارم، على توفير إدارات المدارس بيئة مناسبة في اللجان الاختبارية وتجهيز اللجان بكافة الإمكانات .. مشيراً إلى أن المدارس اليمنية تقدم خدماتها لأبناء الجالية اليمنية المتزايد عددها في مصر، نتيجة الظروف التي تعيشها بلادنا، وأن عدد الطلاب المسجلين في المدارس اليمنية خلال هذا العام قد تجاوز ثلاثة آلاف طالب وطالبة في مختلف مستويات التعليم الأساسي والثانوي.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوزارية الدكتور العديني، أن اللجنة ستعمل مع السفارة وإدارات المدارس على تهيئة كافة الظروف المناسبة لأداء الامتحانات بطريقة مثلى .. مشيداً بالتعاون والدعم المقدم من السفارة لإنجاح أعمال اللجنة الإشرافية.