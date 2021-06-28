اجتماع يناقش اوضاع نازحي الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تراس وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي اجتماع ضم اعضا۽ المكتب التنفيذي ذي الصلة بالجانب الاغاثي لمناقشة اوضاع النازحين والمواطنين بالمحافظة وتقرير المفوضية السامية لشؤن اللاجئين عن محافظة الجوف وما تضمنه من تضليل عن الاوضاع الانسانية بالمحافظة.



واكد وكيل المحافظة ان السلطة المحلية تقدم كافة التسهيلات للعمل الاغاثي وتقوم بمسؤولياتها تجاه المواطنين.. مشيرا الى ما يعيشه المواطن تحت سيطرت المليشيا من اوضاع ماساوية ضاعفه قيام ميليشيا الحوثي باستغلال المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح مقاتليها وحرمان المستحقين منها.

واستعرض الاجتماع ما ورد في تقرير المفوضية السامية لشؤن اللاجئين الصادر نهاية ابريل الماضي وما تضمنه من مغالطات عن الاوضاع الانسانية بمحافظة الجوف منها ذكر مليون ومائتين الف نازح في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا في المحافظة وتنفيذ التدخلات الانسانية بناءا على تلك الارقام الكبيرة والمختلقة والتي جاءت لخدمة المليشيا وليس الاسر المحتاجة.

واقر الاجتماع تكليف اللجنة الفرعية للاغاثة بإقامة مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق والرفع الى الجهات الرسمية بشان ما ورد في التقرير بالاضافة الى مخاطبة المفوضية ومنسقية الشؤن الانسانية باليمن والمطالبة بتشكيل لجنة تحقق لصحة معلومات الاوضاع الانسانية وضمان صول المساعدات لمستحقيها.