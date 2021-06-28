مقتل محام ونجاة ضابط كبير في جهاز المخابرات بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 ـ تعز

قُتل محامي، وأصيب ضابط كبير في جهاز الامن السياسي "الاستخبارات اليمني"، إثر محاولة اغتيال نفذها مسلحان مجهولان، اليوم الاثنين 28 يونيو/ حزيران 2021م، في مدينة تعز، (جنوب غربي اليمن).



مصدر أمني أكد أن مسلحين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية، اعترضا العميد عبده ملهي، أحد ضباط جهاز الامن السياسي بالمحافظة، وصديقه المحامي هشام عبدالباري هزاع العبسي، في حي القصر الجمهوري.

واضاف المصدر، اطلق احد المسلحين النيران نحوهما مما أدى إلى إصابة العميد ملهي ومقتل صديقه العبسي.

ولفت المصدر الى ان الجناة لاذا بالفرار فور ارتكابهما الجريمة نحو جهة مجهولة.

مصادر اخرى افادت أن المحامي العبسي تعرض في وقت سابق لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين في ذات الحي.

وتشهد مدينة تعز بشقيها الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، والمناطق الواقعة في نطاق الحكومة الشرعية، لحالة فوضى كبيرة واعتداءات مسلحة بين الحين والآخر