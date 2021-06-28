اخبار الخليج / اخبار اليمن

خسائر بشرية كبيرة في صفوف المليشيا جراء إطلاق فاشل لصاروخ باليستي

0 نشر
اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر بشرية كبيرة في صفوف المليشيا جراء إطلاق فاشل لصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أدى إطلاق غير ناجح لصاروخ باليستي ، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين ، إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في موقع الإنطلاق بمدينة الحديدة غربي اليمن.

 

الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن المليشيات التابعة لإيران فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من مناطق سيطرتها شرق كيلو 16 شمال شرق مدينة الحديدة تزامنا مع إعلانها استهداف بخمسة صواريخ باليستية.

 

مؤكدا أن الصاروخ انفجر في مكان الإقلاع وسمع دوي الانفجار الكبير كل سكان مدينة الحديدة وأثار الرعب في صفوفهم .

 

كما أضاء الانفجار سماء الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا