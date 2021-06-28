خسائر بشرية كبيرة في صفوف المليشيا جراء إطلاق فاشل لصاروخ باليستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أدى إطلاق غير ناجح لصاروخ باليستي ، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين ، إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في موقع الإنطلاق بمدينة الحديدة غربي اليمن.

الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن المليشيات التابعة لإيران فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من مناطق سيطرتها شرق كيلو 16 شمال شرق مدينة الحديدة تزامنا مع إعلانها استهداف السعودية بخمسة صواريخ باليستية.

مؤكدا أن الصاروخ انفجر في مكان الإقلاع وسمع دوي الانفجار الكبير كل سكان مدينة الحديدة وأثار الرعب في صفوفهم .

كما أضاء الانفجار سماء الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة