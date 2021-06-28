شكرا لبحثكم عن خبر انقذوا حياة الفنانة امل كعدل .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بيوم الاغنية اليمنية 1يوليو/ تموز المقبل، تعيش المغنية اليمنية الاشهر امل كعدل وضع صحي صعب في منزلها بمدينة الشيخ عثمان، توضح ذلك صورة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
امل كعدل التي اطربت عبر سنوات طويلة، تطول عليها الليالي والايام وهي ممددة على فراش المرض تعاني من الوحدة ومن الحاجة الى العلاج.
امل كعدل تستحق ان تعالجها الدولة وان تخصص لها رعاية صحية تليق باسمها وبتاريخها ..
وأمل كعدل هو اسم الشهرة اما اسمها الكامل فهو أمل علي محمد عبده كعدل، وهي فنانة يمنيّة من مدينة عدن، ولدت في منطقة الشيخ عثمان في عدن.
تاريخ ومكان الميلاد: 1959 (العمر 62 سنة)
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