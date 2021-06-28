البنك المركزي اليمني يغلق شبكات وشركات التحويلات بين المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 ـ عدن

أقدم البنك المركزي اليمني في عدن على إغلاق شبكات التحويل المالية المحلية بين المحافظات وعدداً من شبكات وشركات الصرافة في إجراء جديد، لوضع حد لتدهور مستمر للعملة المحلية.



وبحسب جمعية الصرافين في عدن، فإن البنك المركزي أغلق جميع شبكات التحويلات دون استثناء، بدءاً من العاشرة مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأكد إغلاق كافة شبكات التحويلات دون استثناء ومنع كافة عمليات القيود البسيطة بين كافة الصرافين، بالإضافة إلى إغلاق الشبكات والمعاينة والاطلاع من الهوست [HOST].

وفي نفس السياق، تراجعت ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، عن قرار سابق لها بمنع نقل أي مبالغ من الأموال إلى مناطق سيطرتها قادمة من المناطق المحررة، بتحديد سقف معين للأموال، يقدر بـمبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص من العملة المحلية، وأي مبلغ من العملات الأجنبية.